وتحت عنوان "سلامة يرفض طلب برى وميقاتى الاستقالة"، نشرت صحيفة النهار المانشيت الرئيسي لها اليوم، حيث نقلت عن مصادر أن حاكم المصرف المركزي رفض رفضا قاطعا الاستقالة قبل انتهاء ولايته، معتبرا أن ذلك سيعد إقرارا منه بالاتهامات الموجهة إليه، وخصوصا أن ولايته ستنتهى فى شهر يوليو المقبل.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برى ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد اجتمعا أمس وبحثا المواقف التي سيطرحها لبنان في القمة العربية المرتقبة غدا.