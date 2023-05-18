ونقلت الصحيفة الكويتية، تحت عنوان "السيسي يثمن النجاحات المتميزة لـ"اباتشي" في البترول والغاز بمصر على مدار 30 عاما" عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، القول "إن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس التنفيذي لشركة (أباتشي) جون كريستمان ونائبي رئيس الشركة، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا".

وأوضحت أن اللقاء تطرق إلى التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، في ضوء رئاسة كريستمان لمجلس الأعمال المصري ـ الأمريكي، وعلاقات الشراكة الاستراتيجية المتشعبة بين البلدين.

وتابعت الصحيفة أن المتحدث الرسمي أكد أن الرئيس السيسي ثمن في هذا السياق النجاحات المتميزة للشركة في مصر على مدار نحو 30 عاما، والتي جعلتها أكبر منتج للبترول في مصر، مؤكدا حرص مصر على توفير المناخ الملائم لجذب وزيادة الاستثمارات في جميع القطاعات لاسيما البترول والغاز.