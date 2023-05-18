"صحة جنوب سيناء": توقيع الكشف الطبى على 1646 مواطن بقوافل حياة كريمة.. صور

وأوضح والدكتور محمد قابل مدير القوافل العلاجية، أنه خلال القوافل التى تم عقدها خلال شهر مايو بمدن المحافظة، وبلغ عددها 6 قوافل، لافتا إلى أنه تم توقيع الكشف على 597 مواطن بالقافلتين التى تم عقدهم بوديان تال وغرندل والمركز الطبى بأبو زنيمة.

كما تم تحويل 14 مريض لأقرب مستشفى لاستكمال الخدمة وبالقافلة الطبية بوادى فيران بابورديس تم الكشف على 260 مواطن وتم تحويل 8 مرضى لأقرب مستشفى، وبالقافلتين التى تم عقدهما بوديان الطرفة وسعال قد تم الكشف على 611 مواطن وتحويل 15 مريض لاستكمال الخدمة بأقرب مستشفى، وبالقافلة الطبية بوديان ميعر وابو حجاب بطور سيناء تم الكشف على 178 مريض وتحويل 10 مرضى لاقرب مستشفى، جدير بالذكر بان تلك القوافل قد ضمت التخصصات الاتيه: الباطنة - الجراحة - الأطفال - الجلدية - النساء والولادة - الانف والاذن - الأسنان - تنظيم الأسرة - بالإضافة إلى عمل جميع التحاليل الطبية وصرف العلاج بالمجان.