اليوم السابع
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الخميس، 18 مايو 2023 01:35 م
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"صحة جنوب سيناء": توقيع الكشف الطبى على 1646 مواطن بقوافل حياة كريمة.. صور

الخميس، 18 مايو 2023 01:04 م
"صحة جنوب سيناء": توقيع الكشف الطبى على 1646 مواطن بقوافل حياة كريمة.. صور قافله حياة كريمة أثناء الكشف على المواطنين
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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أعلن الدكتور عبد التواب عريضة وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، توقيع الكشف الطبي على 1646 مواطن وتحويل 47 حالة إلى مستشفى بقوافل حياة كريمة بجنوب سيناء، ضمن مبادرة الرئيس الفتاح السيسى، " حياة كريمة " والتى تستهدف وصول الخدمات الطبية للأماكن الاكثر احتياجاً للمحافظة، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان وبتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح والدكتور محمد قابل مدير القوافل العلاجية، أنه خلال القوافل التى تم عقدها خلال شهر مايو بمدن المحافظة، وبلغ عددها 6 قوافل، لافتا إلى أنه تم توقيع الكشف على 597 مواطن بالقافلتين التى تم عقدهم بوديان تال وغرندل والمركز الطبى بأبو زنيمة.

كما تم تحويل 14 مريض لأقرب مستشفى لاستكمال الخدمة وبالقافلة الطبية بوادى فيران بابورديس تم الكشف على 260 مواطن وتم تحويل 8 مرضى لأقرب مستشفى، وبالقافلتين التى تم عقدهما بوديان الطرفة وسعال قد تم الكشف على 611 مواطن وتحويل 15 مريض لاستكمال الخدمة بأقرب مستشفى، وبالقافلة الطبية بوديان ميعر وابو حجاب بطور سيناء تم الكشف على 178 مريض وتحويل 10 مرضى لاقرب مستشفى، جدير بالذكر بان تلك القوافل قد ضمت التخصصات الاتيه: الباطنة - الجراحة - الأطفال - الجلدية - النساء والولادة - الانف والاذن - الأسنان - تنظيم الأسرة - بالإضافة إلى عمل جميع التحاليل الطبية وصرف العلاج بالمجان. 

 

1قوافل حياة كريمة تكشف على المواطنين فى الوديان
1قوافل حياة كريمة تكشف على المواطنين فى الوديان

2قافله حياة كريمة أثناء الكشف على المواطنين
2قافله حياة كريمة أثناء الكشف على المواطنين

3قافله حياة كريمة أثناء الكشف على المواطنين
3قافله حياة كريمة أثناء الكشف على المواطنين

4قوافل حياة كريمة أثناء الكشف على المواطنين
4قوافل حياة كريمة أثناء الكشف على المواطنين

 


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