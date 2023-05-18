شركة "بى تى" للاتصالات البريطانية تعتزم إلغاء 55 ألف وظيفة

وكالات

أعلنت شركة "بى تى" للاتصالات البريطانية، اليوم الخميس، عزمها إلغاء 55 ألف وظيفة بحلول نهاية العقد الحالى، لتنضم بذلك إلى العديد من الشركات فى قطاع التكنولوجيا التى اتخذت خطوات مماثلة لمواجهة التضخم.