اليوم السابع
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"رئيس الحوامدية" يكرم شباب المدينة الحاصلين على بطولات رياضية.. صور

الخميس، 18 مايو 2023 04:19 م
"رئيس الحوامدية" يكرم شباب المدينة الحاصلين على بطولات رياضية.. صور "رئيس الحوامدية" يكرم الشباب الحاصلين على بطولات رياضية من أبناء المدينة
كتبت – مرام محمد

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كرم هانى السيسى رئيس مركز ومدينة الحوامدية، اليوم، أحمد سامح الحاصل على الميدالية الفضية ببطولة العالم لملاكمة "المواى تاي"، وفارس أحمد الحاصل مع فريقه على بطولة دورى كرة القدم لذوى الساق الواحدة.

ونقل رئيس المدينة تحية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للاعبين المكرمين، معربًا عن خالص تهانيه القلبية لما حققوه من إنجازات رياضية مشرفة، ومتمنيًا لهم مواصلة مشوار التفوق وحصد البطولات.

وأعرب رئيس مدينة الحوامدية عن سعادته البالغة لما حققه أبناء مدينة الحوامدية من انتصارات، مؤكدا دعمه الكامل لأبنائه الأبطال من أجل استكمال مسيرتهم الرياضية وحصولهم على بطولات متتالية وتحفيزهم على مواصلة مشوار التفوق والنجاح، خاصة وأن مدينة الحوامدية تمتلك رصيدًا من الأبطال القادرين على المنافسة وتحقيق مراكز وميداليات محلية وعالمية.

 

 

رئيس مدينة الحوامدية يكرم البطل فارس أحمد (1)
رئيس مدينة الحوامدية يكرم البطل فارس أحمد
 
رئيس مدينة الحوامدية يكرم البطل فارس أحمد (4)
رئيس مدينة الحوامدية يكرم البطل فارس أحمد
 
رئيس مدينة الحوامدية يكرم البطل فارس أحمد (2)
رئيس مدينة الحوامدية يكرم البطل فارس أحمد
 
رئيس مدينة الحوامدية يكرم البطل فارس أحمد (3)
رئيس مدينة الحوامدية يكرم البطل فارس أحمد
 
رئيس مدينة الحوامدية يكرم البطل أحمد سامح (4)
رئيس مدينة الحوامدية يكرم البطل أحمد سامح
 
رئيس مدينة الحوامدية يكرم البطل أحمد سامح (3)
رئيس مدينة الحوامدية يكرم البطل أحمد سامح
 
رئيس مدينة الحوامدية يكرم البطل أحمد سامح (2)
رئيس مدينة الحوامدية يكرم البطل أحمد سامح
 
رئيس مدينة الحوامدية يكرم البطل أحمد سامح (1)
رئيس مدينة الحوامدية يكرم البطل أحمد سامح
 
رئيس مدينة الحوامدية يكرم البطل أحمد سامح (5)
رئيس مدينة الحوامدية يكرم البطل أحمد سامح

مدينة الحوامدية

رئيس مدينة الحوامدية

بطولة كرة القدم لأصحاب الساق الواحدة

المواي تاي

بطولة العالم لملاكمة المواي تاي



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