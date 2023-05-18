تمركز سيارة المركز التكنولوجى بقرية سنباط فى الغربية لخدمة مواطنى الوحدات القروية اليوم

الغربية محمد طارق

أعلن ديوان عام مركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، برئاسة ابراهيم فايد، عن تمركز سيارة المركز التكنولوجى المتنقلة اليوم الخميس، بقرية سنباط وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساء.

وأضاف ديوان المركز فى بيان له أن الهدف هو التسهيل على المواطنين، حيث يوجد داخل السيارة العديد من الخدمات منها دفع رسوم المتغيرات وتحصيل أى متأخرات فى دفع المستحقات الشهرية للمحلات والشقق السكنية ومحاضر الاشغالات النظافة.

وأشار المركز إلى أن السيارة ستجوب كافة القرى ويوجد بها "موظف ايرادات، موظف اشغالات، موظف خزينة، موظف شباك استلام، سكرتير الوحدة، التغيرات المكانية"

وكان ديوان عام مجلس مركز ومدينة السنطة فى محافظة الغربية، برئاسة منى صالح أعلن عن جلسة مزاد يوم الإثنين الموافق 2023/5/22، وذلك لتأجير سوق الجعفريه العمومى للمواشى و11 محل بمساكن الايواء العاجل بقرية اشناواى.

وأشار المجلس إلى أن مدة تأجير السوق ثلاثة سنوات فقط بمساحة تعادل 3 فدان تقريبا، ويتم دفع مبلغ 50 الف جنيه تأمين دخول المزاد ودفع 10% من القيمة الإجمالية فور الرسو كتأمين نهائى، كما يتم دفع 5 آلاف جنيه بالنسبة للمحال تأمين دخول المزاد.