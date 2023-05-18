"تعليم المنوفية" توزيع أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية على اللجان

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، على تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تأمين أوراق الأسئلة بالاستعانة برجال الشرطة ومرافقتهم لأوراق الأسئلة من مقر مديرية التربية والتعليم إلى اللجان المختلفة بكافة أرجاء المنوفية.

وأهاب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، على أولياء الأمور تقديم الدعم النفسى لأبنائنا تلاميذ الشهادة الإعدادية فى أول يوم لامتحاناتهم.

وطالب الملاحظون والمراقبون ورؤساء اللجان بتوفير كافة أنواع الدعم من أجل تهيئة الأجواء لأداء الامتحان فى جوٍّ من السكينة والطمأنينة، مُتمنين لأبنائنا التلاميذ التوفيقَ والسدادَ.

وبدأت اليوم الخميس، أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى، حيثُ شهدت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بحضور محمود الفولى، مدير المديرية محمد حمدى صحصاح مدير عام التعليم العام،مديرى عموم الإدارات التعليمية، إسلام خطاب، مدير إدارة الأمن بالمديرية وفى حضور م رجال الشرطة بقيادة اللواء يوسف فخير، وتم تسليم أوراق أسئلة امتحان اللغة العربية مُنْذُ الساعة الرابعة فَجرًا أخذًا فى الاعتبار تباعد المسافات بين الإدارات التعليمية المختلفة.