بدء مولد السيدة العذراء بدير جبل الطير فى المنيا.. يستمر حتى 25 مايو

ينشر اليوم السابع استعدادات محافظة المنيا لاستقبال احتفالات مولد السيدة العذراء بدير جبل الطير بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا والذى يبدأ اليوم ويستمر حتى 25 من الشهر الجارى حيث عقد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، اجتماعا موسعا لمناقشة الاستعداد للاحتفال بموسم مولد السيدة العذراء بدير جبل الطير بمركز سمالوط.

ووجه رئيس المركز بإلغاء كافة الإجازات والراحات لكافة المنوطين بالاحتفال، مع تشكيل غرفة عمليات فرعية لتعمل على مدار الساعة وتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، للإبلاغ عن أى حدث واتخاذ ما يلزم بشأنه من إجراءات فورية.

وأكد رئيس المركز على ضرورة التأكد من سلامة المراسى ومراجعة كافة وسائل الأمان والسلامة فى المعديات وصلاحيتها الفنية قبل بدء الاحتفالات وعدم السماح بالحمولة الزائدة لتلك المعديات، وعدم تواجد أى سيارات على أسطح المعديات، مع تكثيف أعمال النظافة بموقع الاحتفال، وكذلك عمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة والتأكد من صيانتها وإضاءتها على طول الطرق المؤدية للاحتفال، مع تشكيل فريق فنى للصيانة يتواجد بالاحتفال مزود بعدد من مولدات الطاقة الكهربائية لمواجهة أى طارئ حال حدوث انقطاع للتيار، موجها الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالتنسيق مع شركة المياه للدفع بعدد من فناطيس المياه صالحة الشرب تحسباً لانقطاع المياه.

ووجه رئيس المركز إدارة التموين، بتوفير عدد كاف من الخبز يوميا، بالتنسيق مع الجهات المختلفة، مع إقامة معرض لبيع مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة للزائرين، وتكثيف المرور بالتنسيق مع مديرية الصحة والجهات الشريكة لضبط الأسعار ومراقبة صلاحية المواد الغذائية وأماكن عرض وبيع اللحوم، حفاظاَ على صحة وسلامة المترددين.

وكلف مدير الإدارة الصحة، بإعلان حالة الطوارئ بمستشفيات سمالوط، وتنفيذ مجمع طبى متكامل بمنطقة الاحتفال يعمل على مدار 24 ساعة مجهز بأطقم طبية وكافة المستلزمات الطبية اللازمة من أمصال وأدوية وغيرها، وكذلك الانتشار الموسع لسيارات الإسعاف على الطرق المؤدية وداخل وخارج الحفل حسب النقاط المحددة.