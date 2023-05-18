باكستانيتان تدخلان التاريخ بتسلق قمة جبل لوتس لأول مرة

كتبت: هناء أبو العز

نجحت المتسلقات الباكستانيات نائلة كياني وناديا آزاد في تسلق جبل لوتس ، رابع أعلى جبل في العالم، والذى يقع على حدود التبت ونيبال، وهي جبال فريدة من نوعها من حيث تسلقها من نفس الطريق تقريبًا مثل جبل إيفرست، ليكونا أول امرأتين تصعدا لوتس.

وقال كرار حيدري سكرتير نادي جبال الألب الباكستاني في بيان: بهذا الإنجاز، أصبحت أول امرأة باكستانية تتسلق القمة جبل لوتس وأسرع امرأة في البلاد تصعد ست قمم أعلى من 8000 متر.

وسارت نادية آزاد، متسلقة الجبال الباكستانية البريطانية، على خطى نائلة، لتصبح ثاني امرأة باكستانية تتسلق قمة لوتسي.

ووفقًا لما ذكره حيدري، وصلت نادية مع بيمبا شيري شيربا من شركة Imagine Nepal إلى القمة في الساعة 11:00 صباحًا الثلاثاء الماضى، وفي وقت سابق من يوم الأحد ، صعدت نائلة جبل إيفرست (8848 مترًا) ، أعلى قمة في العالم.

و كياني هي أم لطفلين ، وتعمل مصرفية مقيمة في دبي كما نها ملاكم هاوٍ، كما نجحت نادية، وهي عضوة في فريق Imagine Nepal's Annapurna Expedition Team ، في صعود قمة إيفرست بنجاح يوم الأحد، وكانت قد تسلقت أنابورنا في أبريل، وتخطط أيضًا للشروع في رحلة استكشافية جريئة إلى باكستان في يونيو ويوليو ، بهدف الوصول إلى القمة الخمسة التي يبلغ ارتفاعها ثمانية آلاف متر في البلاد.

فيما دخل متسلق الجبال الباكستاني ، ساجد علي سادبارا ، التاريخ أيضًا يوم الأحد من خلال تسلق إيفرست بمفرده دون استخدام الأكسجين الإضافي وتلقي مساعدة الشيربا الشخصية.