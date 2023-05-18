الزوجة كلمة السر.. سيدة تفشى أسرار زوجها المادية لشقيقها فيقتله بسوهاج

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

"الزوجة" كانت بمثابة كلمة السر في جريمة مقتل زوجها في سوهاج، بعدما تجاذبت أطراف الحديث مع شقيقها عن الأموال التي يحوزها زوجها للسفر بها لشراء ماشية، فاختمر في ذهن شقيق الزوجة التخلص من "نسيبه" وسرقة الأموال، وفي سبيل ذلك استعان بآخرين ونفذوا الجريمة، وتم القبض عليهم، واعترف بارتكابه الجريمة طمعا في المال.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج من أحد المستشفيات باستقبال جثة أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز وبها عيار ناري بالرأس، وبسؤال ابنه أقر أنه أثناء استقلاله ووالده سيارة "ميكروباص أجرة" بأحد الطرق بدائرة المركز متجهان لسوق ماشية بدائرة مركز المنشأة فوجئا بقيام "3 مجهولين يستقلون دراجة نارية" باعتراض طريقهما محاولين استيقاف "الميكروباص"، وأطلقوا عيار نارى من سلاح كان بحوزتهم مما أدى لإصابة والده التى أودت بحياته.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة البلينا أحدهم شقيق زوجة المجنى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر أحدهم "شقيق زوجة المجنى عليه" بعلمه من شقيقته بتوجه زوجها صباح يوم الواقعة رفقة نجله لشراء رأس ماشية من سوق الماشية، كما أرشدوا عن (بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمين فى الواقعة).