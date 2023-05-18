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التعليم توجه المدارس المطبقة لمنهجية الجدارات بإعلان نتيجة تقييم الترم الثانى

الخميس، 18 مايو 2023 10:03 ص
التعليم توجه المدارس المطبقة لمنهجية الجدارات بإعلان نتيجة تقييم الترم الثانى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن أعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة فى سوق العمل للعام الدراسي الحالى، موضحة أنه تمت زيارات من المحققين الخارجيين خلال الفترة من 6 حتى 11 مايو الحالى للتحقق من قرارات التقييم وفاعلية التحقق الداخلى لاعتماد نتيجة تقييم وحدات الفصل الدراسي الثانى للبرامج بكافة النوعيات لطلاب الصف الثالث بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة فى سوق العمل بالمرحلة الأولى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أنه بعد دراسة التقارير الواردة من المحققين الخارجيين من قبل اللجان النوعية لأعمال التقييم بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى توصى اللجان باعتماد نتيجة تقييم وحدات البرامج بكافة النوعيات لطلاب الصف الثالث للفصل الدراسي الثاني.

وطالبت الوزارة بإخطار المدارس المطبق بها منهجية الجدارات المطلوبة فى سوق العمل باعتماد وإعلان نتيجة تقييم وحدات الفصل الدراسي الثاني لجميع البرامج لطلاب الصف الثالث بكافة النوعيات للعام الدراسي الحالى.


التربية والتعليم

إعلان نتيجة الترم الثاني بالمدارس الفنية المطبقة منهجية الجدارات

التحقق الداخلى بالمدارس المطبق بمنهجية الجدارات



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