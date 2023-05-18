اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 مايو 2023 08:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

البيت الأبيض: بايدن لن يعتذر عن قصف هيروشيما

الخميس، 18 مايو 2023 07:00 ص
البيت الأبيض: بايدن لن يعتذر عن قصف هيروشيما الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يعتذر عن قصف مدينة هيروشيما اليابانية، خلال زيارته لحضور قمة مجموعة السبع.

وقال سوليفان: "الرئيس لن يدلي بتصريحات، إنه سيشارك في الأحداث مع قادة مجموعة السبع الآخرين. من وجهة نظره، هذه ليست لحظة ذات اتجاهين، جاء قادة مجموعة السبع للإشادة بالتاريخ ورئيس الوزراء (الياباني فوميو) كيشيدا من هيروشيما".

ومن الجدير ذكره، أنه في 6 أغسطس 1945، قصفت الطائرات الأمريكية مدينة هيروشيما اليابانية، وبعد ثلاثة أيام قصفت مدينة ناغازاكي، بالقنابل النووية، ونتيجة لكلا الهجومين، أصيب حوالي 300 ألف شخص (بين قتيل ومفقود)، وتعرض حوالي 200 ألف شخص للإشعاع النووي.

القصفان الذريان لهيروشيما وناغازاكي هما المثالان الوحيدان في تاريخ البشرية على الاستخدام القتالي للأسلحة النووية.


جو بايدن

جيك سوليفان

هيروشيما

ناجازاكى

اليابان

قنبله ذريه

البيت الابيض

امريكا



الموضوعات المتعلقة

اليابان: نشر 24 ألف ضابط لتأمين قمة السبع في هيروشيما

الأربعاء، 17 مايو 2023 09:00 م

مسئول يابانى: لم يتم التنسيق بشأن إجراء قمة قادة الرباعية فى هيروشيما

الأربعاء، 17 مايو 2023 10:30 ص

القناة الوثائقية تعرض فيلما بعنوان "هيروشيما ما بعد القنبلة"

الإثنين، 15 مايو 2023 11:58 م

البيت الأبيض: الرئيس بايدن يلتقى مع كيشيدا الخميس المقبل فى هيروشيما

الإثنين، 15 مايو 2023 09:13 ص

أمريكا واليابان يتفقان على العمل معا من أجل نجاح قمة السبع في هيروشيما

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 10:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة