إزالة 12 حالة تعد على أملاك الدولة بحى شرق الإسكندرية ضمن الموجة 21

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شن حي شرق الإسكندرية حملات مكبرة، وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف، وضرورة التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية، لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، ضمن الموجة 21، حيث قام حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية، ترافقه المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة، حملات مكبرة تمت خلالها تنفيذ 12 قرار إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة.

وقال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية، أنه تم اليوم تنفيذ 12 قرار إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة من ضمنها 7 متغيرات رصدتها وحدة المتغيرات المكانية و5 مخالفات أخرى في المهد وطبقا للقرار 88 لسنة 2022، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بجميع الأحياء وبمختلف جهات الولاية، لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأوضح رئيس الحي أن المخالفات عبارة عن 4 جمالونات و8 مبان دور أرضى تم بناؤها بدون ترخيص وتعد على أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى استكمال ازالة أسوار مخالفة ، مشيرا إلى أن الإزالات تمت بمشروع ناصر وأبيس الثانية ، وأكد على تشديدات المحافظ ببذل الجهود وتكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنع أي تعد جديد للحفاظ على حق الدولة والشعب إلى جانب حماية الرقعة الزراعية والتصدي للبناء المخالف بكافة صوره وتطبيق القانون على المخالفين.

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو عبد المنعم المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالمحافظة و يحيى زكريا سكرتير عام الحي، ومازن البراجة عضو المكتب الفني للمحافظ وكريم محمود مكتب السكرتير العام المساعد، والتحفظ السريع بالمحافظة، ومهندس المتغيرات بالمحافظة ومدير ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية ، وكافة الإدارات المعنية.

يأتي هذا ضمن المرحلة الأولى من الموجه 21 لإزالة التعديات التي يجري تنفيذها حاليا في الفترة من 29 أبريل حتى 19مايو الجاري، في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات، بناء علي تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.