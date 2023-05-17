وكيل آداب القاهرة يكشف ضوابط دخول الطلاب لجان امتحانات نهاية العام الدراسى

كتب محمد صبحى

قال الدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن امتحانات نهاية العام الجامعى تشهد انتظام كامل على مستوى الفرق الدراسية بالكلية سواء بمرحلة الليسانس أو الدراسات العليا، لافتا إلى أن الاختبارات تعقد حضوريا بالكلية وبقاعات الامتحانات وبنظام البابل شيت.

وأضاف الدكتور خالد أبو الليل فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن الامتحانات تعقد على فترات وذك لتجنب حدوث أي تكدس أو زحام داخل الكلية مع التشديد على الطلاب بالالتزام بمجموعة من الضوابط المنظمة لسير عملية امتحانات نهاية العام الدراسى بداية من منع اصطحاب الموبايل أو الساعات والسماعات الذكية داخل لجان الامتحانات والحضور قبل موعد الامتحان بوقت كافى والالتزام باحضار كافة الأدوات اللازمة لاداء الامتحان حسب طبيعة كل مادة دراسية .

وذكر وكيل كلية الآداب ب جامعة القاهرة ، أنه تم الانتهاء من تشكيل الكنترولات ووضع نماذج الامتحانات خاصة وان ماراثون الاختبارات انطلق بالكلية بعقد امتحانات المواد الدراسية متطلبات التخرج على الطلاب.