وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الأربعاء ان وكيلة وزارة التجارة للتجارة الدولية ماريسا لاغو بدأت زيارة رسمية اليوم إلى القاهرة وتستمر لمدة يومين على رأس وفد أمريكى للمشاركة في رئاسة الاجتماع الافتتاحي للجنة الاقتصادية الأمريكية المصرية المشتركة (JEC).

وأعربت المسئولة الأمريكية - فى بيان صحفى بمناسبة زيارتها إلى القاهرة - عن التطلع إلى رئاسة الوفد الأمريكى الذى يضم من العديد من الوكالات الحكومية الأمريكية - لحضور الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة الأمريكية المصرية المنشأة حديثًا.

وأضافت أن هذا الحوار بين بلدينا سيسهم في تسهيل التعاون بشأن أهداف التنمية الطموحة لمصر. كما أنه سيعزز علاقاتنا التجارية والاستثمارية الثنائية في قطاعات الأعمال الهامة.

ووفقا للبيان.. تتناول اللجنة الاقتصادية المشتركة مجموعة من القضايا القطاعية الرئيسية ، بما في ذلك مرونة سلسلة التوريد والأمن الغذائي والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ والتمكين الاقتصادي للمرأة.

ومن المقرر ان تجتمع وكيلة الوزارة الامريكية مع قادة من القطاع الخاص وتدير مائدة مستديرة حول كيفية دعم الشركات الأمريكية لتنفيذ مبادرة صحة المرأة المصرية.