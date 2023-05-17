اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مايو 2023 09:50 م
أكرم القصاص
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وزير الخارجية السورى: العرب يرحبون بدور دمشق.. ونتطلع لمساعدة اللاجئين على العودة

الأربعاء، 17 مايو 2023 09:30 م
وزير الخارجية السورى: العرب يرحبون بدور دمشق.. ونتطلع لمساعدة اللاجئين على العودة وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد
وكالات

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أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، أن العرب يرحبون بالدور السوري وأنه لا يوجد خلافات حول القضايا المتعلقة بسوريا.

 
وقال المقداد في تصريح صحفي عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري في جدة: "نعمل سويا مع أشقائنا العرب، وكل العرب يرحبون بالدور السوري وليس هناك خلافات حول القضايا المتعلقة بسوريا".
 
وتابع المقداد: "نتطلع لأن يكون الدور العربي فاعلاً في مساعدة اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم ومما لا شك فيه أن عملية إعادة الإعمار ستسهل عودة هؤلاء اللاجئين".
 
وأضاف المقداد: "نحن ممتنون بأن كل الدول العربية موجودة في هذه القمة، وهذا إنجاز للدور الذي قامت به السعودية التي نشكرها على تحضيرها الناجح للقمة وعلى تسهيلها لكل المداولات من أجل الخروج بمواقف عربية تعكس إرادة موحدة لمواجهة تحديات المستقبل".

سوريا

فيصل المقداد

الخارجية السورية

القمة العربية

اجتماع وزراء الخارجية العرب



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