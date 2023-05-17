اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 مايو 2023 12:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد توقف 8 سنوات..

مصر للطيران للشحن الجوى تستأنف رحلاتها إلى مطار معيتيقة الليبي

الأربعاء، 17 مايو 2023 12:29 م
مصر للطيران للشحن الجوى تستأنف رحلاتها إلى مطار معيتيقة الليبي مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
 
صرح الطيار جاسر حسين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي، بأن شركة مصر للطيران للشحن الجوي استأنفت  رحلاتها المنتظمة إلي مطار معيتيقة بدولة ليبيا الشقيقة بعد توقف دام أكثر من 8 سنوات، وذلك بواقع رحلة أسبوعياً قابلة للزيادة وفقا لسياسة العرض والطلب، وذلك لخدمة الحركة التجارية بين البلدين وفي إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بتعزيز العلاقات مع الدول العربية الشقيقة في مختلف مجالات النقل الجوي.
 
وأضاف حسين، أنه تم تشغيل عدد 12 رحلة شحن جوي خلال شهري أبريل ومايو 2023 بإجمالي حمولة بلغت 645 طن باستخدام طائرات الشحن الجوي من طراز A330-200 و B737-800f لمطار معيتيقة بليبيا، وهو ما يأتى فى ضوء  الخطة التوسعية  التي تنتهجها الشركة من خلال البدء في تشغيل شبكة الشحن الجوي الجديدة والتي تطمح الشركة في تطبيقها خلال الفترة القادمة.
 
وأكد حسين، أنه جاري الأن العمل علي زيادة  عدد الرحلات المنتظمة والعارضة لتغطية الوجهات الأخري بليبيا مثل بني غازي ومصراتة خلال الفترة القادمة وذلك بعد التنسيق مع الجانب الليبى.
 

مصر للطيران

الشحن الجوي

ليبيا

مطار معيتيقة

الرحلات المنتظمة

النقل الجوي



الموضوعات المتعلقة

مصر للطيران: تغيير مسار رحلة واشنطن لإنقاذ حياة راكبة تعرضت لأزمة صحية

الأربعاء، 17 مايو 2023 10:59 ص

انطلاق رحلات مصر للطيران من مطار القاهرة إلى دكا عاصمة بنجلاديش

الإثنين، 15 مايو 2023 05:33 م

مصر للطيران تنقل الكنوز الأثرية بالمجان على رحلتها القادمة من إيطاليا

الإثنين، 08 مايو 2023 11:24 ص

"مصر للطيران" تحلق 91 عاما فى سماء العالم.. بدأت باسم الخطوط الهوائية المصرية.. طلعت باشا حرب الداعم الأكبر لها.. تخطت معركة كورونا بدعم الدولة.. وتواصل استراتيجيتها فى توسعة شبكة خطوطها الجوية وتحديث أسطولها

الأحد، 07 مايو 2023 05:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة