محافظ الدقهلية يستقبل الداعية الحبيب على الجفرى بصالون المنصورة الثقافى

الدقهليه شريف الديب

استقبل الدكتور أيمن محافظ الدقهلية، اليوم الداعية الإسلامى الكبير الحبيب على الجفرى، والوفد المرافق له وذلك فى اطار زيارته للدقهلية، للمشاركة فى فعاليات صالون المنصورة الثقافى والذى يتم انعقاده بقصر ثقافة المنصورة، تحت شعار "ثقافة تتسع للجميع" حيث يشارك "الجفري" بمحاضرة ولقاء موسع مع الشباب بالدقهلية تحت عنوان "هوية الشباب المعاصر فى ظل الجمهورية الجديدة" وذلك بقصر ثقافة المنصورة، ويتناول خلاله قضايا الشباب الفكرية والثقافية واهمية المشاركة الفعالة والايجابية للشباب فى قضايا المجتمع ودور الاعلام فى التوعية الشاملة ودعم الانتماء فى نفوس الشباب.

وحضر اللقاء أعضاء البرلمان كلا من النائبة الدكتورة ولاء عبد الفتاح عضو مجلس النواب، والنائب وحيد قرقر عضو مجلس النواب، والنائب حسن المير عضو مجلس النواب، والنائب رضا غازى عضو مجلس النواب، والنائب سيد الخضر عضو مجلس النواب، والنائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، والنائب إيهاب أنيس عضو مجلس النواب، والنائب أحمد الحديدى عضو مجلس النواب، والنائب وليد فرعون عضو مجلس النواب، والنائب الدكتور رضا الشافعى عضو مجلس الشيوخ، والنائب المهندس ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ كما حضر اللقاء عمرو فرج وكيل وزارة الثقافة بالدقهلية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببناء الإنسان وضرورة نشر الوعى الفكرى والثقافى بين المواطنين خاصة الشباب لتعميق الفهم بالقضايا المجتمعية والتفاعل معها بالإيجابية التى تستهدف العمل الجاد لتحقيق الرقى والتقدم المنشود، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من السيد اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.