اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مايو 2023 02:12 م
أكرم القصاص
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لو هتختار... مفيش غير سمارت فيرنيتشر

الأربعاء، 17 مايو 2023 01:11 م
لو هتختار... مفيش غير سمارت فيرنيتشر سمارت فيرنيتشر

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الاختيار مش حاجة سهلة بس سمارت فيرنتشير سهلت عليك اختياراتك، ولأننا بنحتفل بعيد ميلادنا ال 20.. يعني بقالنا 20 سنة بنقدملك أجمل التصميمات اللي تناسب كل الأذواق والأعمار اللى تختار منها براحتك وكمان عليها ضمان 5 سنين.

 

اختيار الفرع الأقرب ليك مفيش أسهل منه لأن سمارت فيرنتشر عندها 35 فرع على مستوي الجمهورية، وبالمناسبة دي غدا الخميس 18/5/2023 الساعة 6 مساء افتتاح فرع جديد في سوهاج.

 

ده غير كمان أنك تقدر تختار نظام التقسيط اللي يريحك من أنظمة التقسيط الكتير اللي بيوصل حتى 60 شهرا، والعروض والخصومات اللي بتوصل ل50.

لمزيد من المعلومات زورونا على موقعنا https://smartfurniture.com.eg

أو الاتصال بالخط الساخن 19641.


سمارت فيرنيتشر




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