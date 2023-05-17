غلق 19من المنشآت الصحية المخالفة والمحال التجارية الغير مرخصة بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ما تم تنفيذه من تنفيذ قرارات الغلق والصادرة بموجب تقرير من مديرية الصحة بالإسماعيلية ، والذي يستلزم غلق المنشآة الصحية الغير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية والتي تؤدي إلى إضرار بصحة وسلامة المواطنين مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة.

وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لحي أول الإسماعيلية، بتنفيذ 19 قرارًا بالغلق وذلك بالتعاون والتنسيق مع مسؤول العلاج الحر بمديرية الصحة، وشملت قرارات الغلق 7منشآت صحية؛ لوجود خطر يداهم الصحة العامة.

وفي هذا السياق، تم تنفيذ 5 قرارات غلق 11 محل تجاري وذلك لمزاولة النشاط بدون ترخيص وقد سبق وتم التنبيه على أصحابها بتوفيق الأوضاع واستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.

وعلى الفور تم إغلاق كافة الحالات السابق ذكرها، وذلك بحضور رئيس حي أول ومندوب العلاج الحر بمديرية الصحة وقوات إنفاذ القانون وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين؛ وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة لكافة المنشآت الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، وفرض هيبة الدولة على أراضيها، ومع بداية انطلاق الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتطبيق قرارات الغلق للمنشآت المخالفة لشروط التراخيص ومعايير الجودة.