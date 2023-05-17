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طلاب أولى اعدادى بالجيزة ينهون امتحاناتهم اليوم بمادة الدراسات الاجتماعية

الأربعاء، 17 مايو 2023 02:00 ص
طلاب أولى اعدادى بالجيزة ينهون امتحاناتهم اليوم بمادة الدراسات الاجتماعية امتحانات الفصل الدراسي الثاني
كتبت – مرام محمد

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يختتم طلاب الصف الأول الإعدادي بمحافظة الجيزة اليوم الأربعاء الموافق 17 مايو امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 بمادة الدراسات الاجتماعية، كما يواصل طلاب الصف الأول الثانوي العام امتحاناتهم بأداء امتحان مادة الرياضيات، وذلك وفقا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ومن جانبه، أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تفعيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وربطها بغرف عمليات دواوين الإدارات التعليمية للوقوف على أى مشكلات أو معوقات والعمل على حلها بشكل فورى وسريع، منبها على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي لمتابعة سير أعمال الامتحانات وتوفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.

ووجه مدير المديرية تعليمات خاصة لمديرى العموم ووكلاء الإدارات التعليمية وموجهى العموم والتوجيه المالي والإداري بشأن متابعة أعمال امتحانات النقل، مشددا على متابعة أعمال التصحيح أولا بأول والتأكد أنها تتم بشكل منضبط وإعلان النتيجة بشكل موحد لكل صف دراسي، على أن يتم إعلان جدول إعلان النتائج من قبل المديرية في وقت لاحق.


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التربية والتعليم

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وزارة التربية والتَعليم

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جدول امتحانات صفوف النقل

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موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

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الصف السادس الابتدائي



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