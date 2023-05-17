طلاب أولى اعدادى بالجيزة ينهون امتحاناتهم اليوم بمادة الدراسات الاجتماعية

كتبت – مرام محمد

يختتم طلاب الصف الأول الإعدادي بمحافظة الجيزة اليوم الأربعاء الموافق 17 مايو امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 بمادة الدراسات الاجتماعية، كما يواصل طلاب الصف الأول الثانوي العام امتحاناتهم بأداء امتحان مادة الرياضيات، وذلك وفقا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ومن جانبه، أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تفعيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وربطها بغرف عمليات دواوين الإدارات التعليمية للوقوف على أى مشكلات أو معوقات والعمل على حلها بشكل فورى وسريع، منبها على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي لمتابعة سير أعمال الامتحانات وتوفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.

ووجه مدير المديرية تعليمات خاصة لمديرى العموم ووكلاء الإدارات التعليمية وموجهى العموم والتوجيه المالي والإداري بشأن متابعة أعمال امتحانات النقل، مشددا على متابعة أعمال التصحيح أولا بأول والتأكد أنها تتم بشكل منضبط وإعلان النتيجة بشكل موحد لكل صف دراسي، على أن يتم إعلان جدول إعلان النتائج من قبل المديرية في وقت لاحق.