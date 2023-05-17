اليوم السابع
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رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل سفير ألمانيا بالقاهرة

الأربعاء، 17 مايو 2023 04:33 م
رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل سفير ألمانيا بالقاهرة لقاء الطائفة الإنجيلية مع سفير ألمانيا بالقاهرة
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، فرانك هارتمان سفير ألمانيا بجمهورية مصر العربية. 
 
ورحب رئيس الإنجيلية بالسفير الألمانى، وقدم عرضًا سريعا لنشاط الطائفة الإنجيلية من خلال 1500 كنيسة محلية في جميع محافظات الجمهورية، من افتتاح وتجديد كنائس، ورسامة وتنصيب قسوس وشيوخ جدد، كما استعرض قيادات الهيئة الإنجيلية أحدث نشاطات وحدات وقطاعات الهيئة المختلفة، ودورها في حوار الثقافات على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، بجانب مشاركتها في جميع المبادرات الرئاسية والتحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموى.
 
وقال رئيس الإنجيلية في كلمته: "نساهم بكل طاقتنا وخبراتنا الطويلة في خدمة المصريين، ونعتز بالعمل مع التحالف الوطني، كما أن الدولة المصرية تقوم بدور ضخم وجاد في مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة". 
 
ومن جانبه، أشاد فرانك هارتمان بدور الهيئة الإنجيلية ونشاطها التنموي المميز في خدمة المصريين في عدد من المجالات الهامة، كما أكد السفير الألماني على "أن الدولة المصرية تعمل بجهد واضح في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين".
 
وشارك في اللقاء من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، و سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية، وعماد بانوب رئيس قطاع الإعلام، ومارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية، ومايكل الضبع، رئيس قطاع التمويل والاستثمار، والشيخ عصام واصف، مدير العلاقات العامة.
 
استقبال رئيس الطائفة للسفير
استقبال رئيس الطائفة للسفير

الحضور من الهيئة القبطية الإنجيلية
الحضور من الهيئة القبطية الإنجيلية

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل السفير
رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل السفير

فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة
فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة
 

الطائفه الانجيليه

اندريه زكى

السفير الالماني

السفاره الالمانيه



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