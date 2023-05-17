دينا شرف الدين تشارك في جلسات منتدى الأسرة العربية بمقر جامعة الدول العربية

أقيمت أولى فعاليات منتدى استدامة دور الأسرة في تنمية المجتمع، أمس الثلاثاء، برعاية جامعة الدول العربية، والتي نظمها الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة والاتحاد العام للخبراء العرب ومجلس الأسرة العربية للتنمية.



وشاركت الإعلامية دينا شرف الدين في جلسة "أثر وسائل الاتصال الحديثة والإعلام التقليدي والإلكتروني في العلاقات الأسرية"، إلي جانب الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، ونائلة فاروق رئيس التليفزيون المصري، وماجد منير رئيس تحرير الأهرام المسائي، وسمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء.

كما حضر وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء، والدكتور مفيد شهاب، والأب بطرس دانيال، وحسن هويدي وكيل وزارة الإعلام الأسبق، والإعلامية أمل نعمان، والداعية مصطفى حسني، والدكتور أحمد الجروان رئيس الاتحاد العام للخبراء العرب، رئيس البرلمان العربى السابق، والدكتور أشرف عبد العزيز أمين عام الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، والدكتورة آمال إبراهيم رئيس مجلس الأسرة العربية للتنمية، والعديد من الشخصيات العربية المشاركة بالجلسات.