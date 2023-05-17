

وأكد الحزب، في بيان الثلاثاء، على ضرورة الدعوة إلى جلسة نيابية مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية وإبقاء الجلسة مفتوحة حتى انتخاب الرئيس الجديد، مستنكرا تعطيل الجولات الثانية للانتخاب على مدار الجلسات الإحدى عشرة جلسة التي تم عقدها منذ الفراغ الرئاسي في مطلع نوفمبر الماضي.



وكان مجلس النواب اللبناني قد عقد 11 جلسة لانتخاب رئيس جديد للبنان بدأت في 29 سبتمبر الماضي قبل نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون بنحو شهر، فيما كانت آخر الجلسات في 19 يناير الماضي وبعدها توقف رئيس مجلس النواب عن الدعوة لجلسات جديدة مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية لحين الحوار والتوافق على مرشحين فعليين لإتمام الانتخابات، وذلك بعد تعثر انتخاب رئيس للجمهورية.

