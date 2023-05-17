توريد 110718 ألف طن قمح للشون والصوامع بالغربية

الغربية عادل ضرة

أعلنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين قسم صيانة الحبوب بيان بتوريد القمح المحلى موسم 2023 حيث بلغ ما تم توريده إلى 22 صومعة وشونة بنطاق المحافظة بلغ 110718 ألف طن و577 كيلو قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتى الآن منذ بداية موسم حصاد المحصول.

وأوضحت المديرية فى بيانها أن شون البنك الزراعى استقبلت اليوم، 1564,675 طن وبلغ ما سبق توريده 47824,815 طن وبلغ الاجمالى 49389,490 طن.

واستقبلت صوامع شركة المطاحن اليوم 1278,700 طن وبلغ ما سبق توريده 43596,771 طن، 44875,471 طن، كما استقبلت شون الشركة المصرية القابضة اليوم 371,160 طن، وبلغ ما سبق توريده 16082,456 طن بإجمالى 16453,616 طن.

وبلغ إجمالى ما تم توريده اليوم بمحافظة الغربية 3214,535 طن، وبلغ ما سبق توريده 107504,538 طن، بإجمالى 110718,577 طن، وتبلغ اجمالى المساحة المنزرعة بالقمح بالمحافظة 134250 فدان، كما تبلغ السعة التخزينية للمحافظة 193240 طن وبلغت كميات القمح الواردة من مديرية الزراعة المستخدمة كتقاوى 988,394 طن.