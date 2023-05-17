تفعيل المنظومة الرقمية لإدارة أملاك الدولة وحصر غير المستغل فى الدقهلية

الدقهليه شريف الديب

التقى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، اليوم الأربعاء بممثلى وزارة الاتصالات، لعقد اجتماع لتفعيل المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أملاك الدولة.

والتقى المحافظ بالدكتور عاطف عبيد استشارى بوزارة الاتصالات، بحضور الدكتورة أميرة يوسف مدير مشروع المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أملاك الدولة بالمحافظة، والمحاسب محمد جلال مدير الإدارة العامة لاملاك الدولة بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وممثلى المديريات الخدمية.

وأشار مختار إلى أن الهدف من المنظومة هو حصر أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة لزيادة موارد الدولة والمحافظة، من خلال توثيق وتدقيق كل بيانات أصول أملاك الدولة بكل أنواعها المختلفة، وربط كل بيانات الأملاك بالرقم القومى العقارى، وتدقيق مكان الأصل المملوك للدولة على الطبيعة وحوكمة وتبسيط إجراءات منظومة اصول وأملاك الدولة، وتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة ، وبناء قاعدة بيانات متكاملة تربط الأصل مع بيانات الجهة المالكة، وإعادة تقييم وتسعير الأصول.

كما أشار المحافظ إلى أنه سيتم استغلال هذه الموارد في إقامة مشروعات قومية وخدمية لخدمة المواطنين في كل القطاعات مثل مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها وانشاء مشروعات قومية علي الأراضي المملوكة للدولة.

وأكد مختار ضرورة تضافر جهود كل الجهات لسرعة الانتهاء من حصر أصول وأملاك الدولة واستردادها لتعظيم موارد الدولة والحفاظ عليها .

وأوضح المحافظ أن إنجازات مشروع حوكمة اصول الدولة تتمثل في حصر وأرشفة جميع البيانات والمستندات الخاصة بملكية الأصل وربطها بالعقود والقضايا والتعديات الموجودة علي الأصل والمديونيات والاستحقاقات لكل اصل لسهولة التعامل معها ، وأحكام السيطرة لكل اصل لسهولة التعامل معها، وتجميع وحصر كل موارد وايرادات الأصول لدي كل جهة، وحصر الأصول غير المستغلة واقتراح أمثل لاستغلالها ، واعادة تقييم وتسعير الأصول.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بحصر بحصر أصول الدولة وإدارتها لتحقيق أقصى استفادة منها لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالتنسيق والتعاون المثمر بين اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الشأن ، واللواء محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي.