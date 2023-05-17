اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مايو 2023 12:58 م
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تعليم جنوب سيناء: نتيجة الصف الرابع الابتدائى الأسبوع المقبل

الأربعاء، 17 مايو 2023 12:05 م
تعليم جنوب سيناء: نتيجة الصف الرابع الابتدائى الأسبوع المقبل الصف الرابع الإبتدائي -أرشيفية
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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أكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الرابع الابتدائى الأسبوع المقبل بجميع الإدارات التعليمية بمدن المحافظة.

وأضاف محمد عقل لـ"اليوم السابع"، أنه جارى العمل على قدم وساق بجميع مدارس المحافظة الإعلان عن النتيجة الأسبوع المقبل، وأنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة بنظام التقديرات واليس بنظام الدرجات.

وأشار وكيل الوزارة أن نتيجة الصف الرابع بتقديرات ممتاز، جيدا، متوسط موضحا أن كل ولى أمر من حقه الاطلاع على النتيجة عقب ظهورها عن طريق المدرسة التى بها التلاميذ .


نتيجة رابعة ابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائى

نتيجة رابعه ابتدائى

رابط نتيجة رابعة ابتدائي

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائى

موعد نتيجة الصف الرابع الابتدائى

موعد نتيجة رابعه ابتدائى

موعد ظهور نتيجة رابعة ابتدائي

موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائى

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