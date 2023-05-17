تعليم جنوب سيناء: نتيجة الصف الرابع الابتدائى الأسبوع المقبل

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الرابع الابتدائى الأسبوع المقبل بجميع الإدارات التعليمية بمدن المحافظة.

وأضاف محمد عقل لـ"اليوم السابع"، أنه جارى العمل على قدم وساق بجميع مدارس المحافظة الإعلان عن النتيجة الأسبوع المقبل، وأنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة بنظام التقديرات واليس بنظام الدرجات.

وأشار وكيل الوزارة أن نتيجة الصف الرابع بتقديرات ممتاز، جيدا، متوسط موضحا أن كل ولى أمر من حقه الاطلاع على النتيجة عقب ظهورها عن طريق المدرسة التى بها التلاميذ .