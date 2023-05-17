اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 مايو 2023 08:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تعزيز التعاون أبرز محاور أول اجتماع للمفوضية الاقتصادية بين مصر وأمريكا

الأربعاء، 17 مايو 2023 06:53 م
تعزيز التعاون أبرز محاور أول اجتماع للمفوضية الاقتصادية بين مصر وأمريكا اجتماع مصر وأمريكا
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عُقد الاجتماع الافتتاحي للمفوضية الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى بين مصر والولايات المتحدة اليوم الأربعاء فى القاهرة، حيث ترأس السفير د. حازم فهمى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية الوفد المصري، وترأست ماريسا لاجو، نائب وزير التجارة الأمريكي الوفد الأمريكي، وفقا لبيان مشترك وزعته السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وقال البيان إنه تم الإعلان عن إطلاق المفوضية الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى خلال الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، الذي عقد يومي 8 و9 نوفمبر2021 في واشنطن هذا، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس جو بايدن قد أعربا عن دعمهما للمفوضية الاقتصادية المشتركة أثناء اجتماعهما في جدة في 16 يوليو 2022، كما أعربا عن التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وبما يحقق مصالح الشعبين المصري والأمريكي

وناقش الوفدان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتيسير الاستثمار وريادة الأعمال، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، كما ركزت الجلسات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي في مختلف القطاعات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والبيئة، فضلاً عن التعاون في إفريقيا. وقد شدد الوفدان على أهمية النهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية المستدامة وسلاسل التوريد

وتقرر عقد الاجتماع القادم للمفوضية الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى في الولايات المتحدة عام 2024.


السفارة الامريكية بالقاهرة

المفوضية الاقتصادية بين مصر وامريكا

مصر وامريكا

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

سفارة واشنطن بالقاهرة تحتفى بالاجتماع الافتتاحى للجنة الاقتصادية بين مصر وأمريكا

الأربعاء، 17 مايو 2023 02:05 م

القائم بأعمال السفير الأمريكى يعرب عن تعازيه فى مساعد الملحق الإدارى بسفارة مصر بالخرطوم

الأربعاء، 26 أبريل 2023 03:05 م

وزيرة التخطيط تلتقى القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة لبحث سبل التعاون

الإثنين، 27 مارس 2023 10:27 ص

وزير قطاع الأعمال يبحث مع القائم بعمل السفير الأمريكى إتاحة فرص جديدة للاستثمار

الجمعة، 17 مارس 2023 01:30 م

وزير التعليم العالى يلتقى القائم بأعمال السفير الأمريكى وممثلى الجامعات الأمريكية

الثلاثاء، 14 مارس 2023 10:43 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة