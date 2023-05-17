تحرير 216 مخالفة فى الغربية ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق

الغربية عادل ضرة

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية باستمرار الحملات اليومية للجان التفتيشية، والتي تم تكليفها لمراقبة الأسواق ومنع أي محاولات للغش التجاري إلى جانب التأكد من صحة وجودة المنتجات المعروضة وذلك حفاظا على صحة المواطن.

وتلقى المحافظ تقريرًا عن عمل اللجان داخل مراكز السنطة، زفتى، قطور، المحلة وطنطا يفيد بتحرير 216 محالة متنوعة حررتهم لجان التفتيش لوجود مخالفات صحية وتموينية، إلى جانب سحب 16 عينة لأغذية مشتبه في صلاحيتها وإعدام 40 عبوة من المشروبات الغازية والمنتجات الغذائية.

وشمل التقرير تحرير مديرية الصحة 121 لمخالفات عدم حمل شهادات صحية وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وغلق إداري، إلى جانب تحرير مديرية التموين لـ 66 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، نقص وزن رغيف الخبز، حقن دواجن بالمياه، عدم وجود ميزان حساس، عدم مطابقة مواصفات العجين، عدم إعلان قائمة التموين وبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى.

كما شمل التقرير تحرير مديرية الطب البيطري 6 مخالفات للحوم مكشوفة ومذبوحة خارج السلخانة إلى جانب تحرير هيئة سلامة الغذاء لـ 8 محاضر لأغذية فاسدة وتحرير الوحدات المحلية لـ 15 محضر نظافة وإشغالات.

وتهيب محافظة الغربية المواطنين بضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء مع الإبلاغ الفوري عن المخالفين على أرقام الشكاوى الآتية (مبادرة الغربية بتتغير بيكم على خدمة الواتس آب 01550502836، 01550502837، أو عبر غرفة عمليات المحافظة 0403341233.