اندبندنت: 10 ملايين بالغ فى بريطانيا يعجزون عن سداد الفواتير بسبب التضخم

كتبت رباب فتحى

أظهرت دراسة أن أكثر من 10 ملايين بالغ في المملكة المتحدة يعانون حاليًا من عدم القدرة على سداد الفواتير مع ارتفاع تكلفة المعيشة بسبب عوامل مثل التضخم، حيث لجأ البعض إلى تقليل نفقات المواد الغذائية وإلغاء سياسات التأمين من أجل تدبير أمورهم، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وجدت هيئة السلوك المالي (FCA) أن العدد في المشاكل المالية قد نما بمقدار 3.1 مليون منذ مايو 2022 ليمثل الآن واحدًا من كل خمسة من السكان.

وتحدثت الهيئة التنظيمية إلى الأشخاص في استطلاعهم الذين أجبروا على اتخاذ تدابير مثل استخدام المدخرات لملء خزان الوقود ، واستخدام الائتمان لدفع ثمن شراء الطعام ، وإلغاء التأمين ، والإقلاع عن العضوية الرياضية ، وتناول كميات أقل من الطعام.

ووجد بحث هيئة السلوك المالي ، الذي نُشر هذا الأسبوع ، أن عدد الذين قالوا إنهم يكافحون قد ارتفع من 7.8 مليون في مايو من العام الماضي إلى 10.9 مليون في يناير 2023 - وهو ما يمثل 21 في المائة من سكان المملكة المتحدة.

ويقدر المنظم أيضًا أن عدد البالغين في المملكة المتحدة الذين فاتهم سداد فواتير أو مدفوعات قروض في ثلاثة أشهر على الأقل من الأشهر الستة السابقة قد زاد بمقدار 1.4 مليون ، من 4.2 مليون في مايو 2022 إلى 5.6 مليون في يناير 2023.

وأصدرت الهيئة التنظيمية أحدث الأرقام بعد جمع أكثر من 5000 رد كجزء من المسح الذي أجرته على مستوى المملكة المتحدة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا وأكثر.