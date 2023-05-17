القبض على عاطل لاتهامه بانتحال صفة رجل شرطة بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بانتحال صفة شرطى، والاحتيال على قائدى السيارات والاستيلاء على مبالغ مالية، بمدينة 6 أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تورط أحد الأشخاص فى الاحتيال على قائدى السيارات والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، منتحلا صفة رجل شرطة بمدينة 6 أكتوبر.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتبين أنه عاطل، وضبط بحوزته سلاح مزيف، ومبلغ مالي، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.