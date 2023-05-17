اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 مايو 2023 11:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تطلق 13 قافله طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات اليوم

الأربعاء، 17 مايو 2023 09:48 ص
الصحة تطلق 13 قافله طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات اليوم قافلة طبية - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات القاهرة - البحيرة - مطروح - الوادي الجديد - الدقهلية  المنوفية - الغربية - أسوان - سوهاج - قنا - المنيا - بني سويف - دمياط.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات   
image0
 
 

الصحة

القوافل الطبية

المحافظات

حياة كريمة

الخدمات الطبية



الموضوعات المتعلقة

الصحة تطلق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات اليوم

الأربعاء، 17 مايو 2023 03:00 ص

الصحة العالمية تنصح بعدم استخدام المحليات الصناعية للتحكم في الوزن

الثلاثاء، 16 مايو 2023 06:05 م

وزير الصحة يتفقد مستشفى 15 مايو ويشيد بالتزام العاملين وانتظام سير العمل

الثلاثاء، 16 مايو 2023 05:32 م

وزارة الصحة تدعم مستشفيات البحيرة بـ 10 أجهزة موجات فوق صوتية

الثلاثاء، 16 مايو 2023 04:33 م

وزير الصحة يوجه بفتح تحقيق حول نقص المستلزمات بالعيادات الخارجية بمستشفى حلوان

الثلاثاء، 16 مايو 2023 01:44 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة