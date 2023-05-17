وذكرت الصحيفة - تحت عنوان "السيسي : الدولة حريصة على اتخاذ ما يلزم لتعزيز الاستثمار " - أن الرئيس السيسي قال إننا نهدف إلى بناء قاعدة إنتاجية متنوعة وتحقيق تطور اقتصادي شامل، مشددا على أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال ترؤس الرئيس السيسي أمس الثلاثاء، للاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، والوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.