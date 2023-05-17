ونقل راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرته الناطقة الإنجليزية عن مكتب المدعي العام قوله انه تم اعتقال الوزير لتورطه في شراء المعدات اللازمة لبناء الآلاف من أبراج الاتصالات والتى قالت وزارته فى عام 2020 إنها ستعمل على توصيل الانترنت إلى آلاف القرى.

وأشار الراديو إلى أن جوني يعد خامس وزير في إدارة الرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو" يتم اتهامه بالفساد، حيث تم سجن وزيرا الشئون الاجتماعية والثروة السمكية في عام 2021 في اتهامات تتعلق بالفساد.