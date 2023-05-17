اليوم السابع
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إزالة 1355 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

الأربعاء، 17 مايو 2023 02:25 م
إزالة 1355 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة محافظة البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة مراكز المحافظة.
 
مشددة على الالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً وخاصةً على الأراضي الزراعية، والضرب بيد من حديد والتصدى بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور. 
 
ووجهت نائب محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
 
مشيرة إلى أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.
 
وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة عدداً من الحملات ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. 
 
وأسفرت الحملات عن تنفيذ 1355 قرار ازالة  تعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة  بمساحة181359 متر  بمختلف مراكز المحافظة. وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 


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