اليوم السابع
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إخماد حريق اشتعل بهيش الرياح البحيرى فى منشأة القناطر بالجيزة

الأربعاء، 17 مايو 2023 02:00 م
إخماد حريق اشتعل بهيش الرياح البحيرى فى منشأة القناطر بالجيزة السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اشتعل حريق بهيش الرياح البحيري في منشأة القناطر، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة عليه قبل امتداده للمنشآت المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا باشتعال حريق بهيش الرياح البحيري في منشأة القناطر، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات  قبل امتداده للمنشآت المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد المتسبب في اشتعال الحريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

حريق هيش

حريق بمنشأة القناطر

امن الجيزة

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