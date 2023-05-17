أول مصنع من نوعه.. كل ما تريد معرفته عن مشروع إنتاج الألواح الخشبية

كتبت – مروة الغول

ينفذ حاليا قطاع البترول عددا من المشروعات الجديدة، وتتضمن تلك المشروعات مشروعات التنمية المستدامة، والتى تهدف إلى تقليل الانبعاثات والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية والتعدينية ومنها مشروعات لإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة.

1- يهدف مشروع تكنولوجيا الأخشاب

1- جارى تنفيذه فى مدينة إدكو بمحافظة البحيرة.

2- لإنتاج 205 ألف متر مكعب سنوياً من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) لتلبية جزء من احتياجات السوق المحلى وإحلال الواردات

3- بالإضافة إلى المساهمة فى الحد من التلوث البيئى الناتج من حرق قش الأرز.

4- المشروع يُعد أول مصنع من نوعه فى مصر لإنتاج الأخشاب MDF من قش الأرز.

5- يساهم قطاع البترول فى رأس مال الشركة بنسبة 100% من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركتى بتروجت وسيدى كرير.

6- تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 284 مليون يورو .

7- جارى حالياً استكمال أعمال التنفيذ وتركيب المعدات من خلال المقاول العام للمشروع.

8- جارى استقبال شحنات قش الأرز، وأنتج المشروع عدداً من المنتجات التجريبية.

9- يطبق المشروع أحدث التكنولوجيات وأساليب التحكم البيئى فى جميع مراحله بداية من الإنشاء حتى التشغيل بما يجعله صديقاً للبيئة، إضافة إلى كونه فى الأساس حلاً لمشكلة التخلص الغير سليم من قش الأرز والآثار البيئية الناتجة عنها.