اليوم السابع
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وحدة تعليم الصم تقدم دورة تدريبية للغة الإشارة للموظفين بالمركز التكنولوجى بحى النزهة

الثلاثاء، 16 مايو 2023 02:56 م
وحدة تعليم الصم تقدم دورة تدريبية للغة الإشارة للموظفين بالمركز التكنولوجى بحى النزهة دورة تدريبية للغة الإشارة بحى النزهة
كتب: محمد الأحمدى

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تقدم وحدة تعليم الصم وضعاف السمع دورة تدريبية للغة الإشارة بحي النزهة للموظفين بالمركز التكنولوجى، بحضور فريق عمل من مديرية التضامن الاجتماعى بالنزهة ومصر القديمة، بداية من 14 وحتى 18 مايو.

وقدمت التدريب شيرى نبيل مديرة وحدة الصم وضعاف السمع وفريق عمل الوحدة، وذلك سعياً لتحقيق التوافق والتكامل، لمحور رؤية مصر 2030 -الاجتماعى، وفى ضوء التواصل والتعاون وكسب الثقة بين موظفى المركز التكنولوجى وفئات المتعاملين بالمركز من الصم وضعاف السمع.

قدم التدريب من فريق عمل الوحدة كل من حنان كامل وإيناس ممدوح ومريم مرزوق ونادية عزيز وهدى فاروق وإيڤون ناجح بواقع مدربتين لكل يوم من أيام التدريب.

وحدة تعليم الصم تأسست سنة 1982م تحت مظلة الكنيسة الأسقفية، وتم إشهارها بالشئون الاجتماعية برقم 4014 لسنة 1993.

وتعمل الوحدة على تـأهيل وتعليـم الصـم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمى والصحى والاجتماعى والاقتصادى وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج فى المجتمع من خلال التعليم الأكاديمى والتدريب المهنى والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.  

دورة تدريبية للغة الإشارة
دورة تدريبية للغة الإشارة

 

لغة الإشارة
لغة الإشارة

 


الكنيسه الاسقفيه

تعليم الصم

لغه الاشاره

حى النزهه



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