هيئة تعليم الكبار لـ"النواب": سنعلن مصر خالية من الأمية عام 2030

كتب كامل كامل

كشف الدكتور محمد يحيى ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، عن مصر سوف تعلن أنها خالية من الأمية عام 2030.

وقال "ناصف" خلال كلمته باجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء لمناقشة موازنة وزارة التعليم والجهات التابعة لها: "هناك جهود كبيرة للتوسع في محو الأمية وتعليم الكبار، توسع يشمل مفردات مختلفة، وهو الأمر الذي يتطلب تغير استراتيجية التدريس".

وأضاف: "موازنة الهيئة العام الماضي كانت 518 مليونا تنفق فى 3 محاور، ونحن نتبنى ثقافة ترشيد الإنفاق والتركيز على ثقافة المتطوع والتعامل مع منظمات المجتمع المدنى".

وقال: "من المفروض تتحرر مصر من الأمية 2030، ولتحقيق هذا المستهدف أدعو إلى زيادة المخصصات المالية للهيئة"، مشيرا إلى أن نسبة الأمية في مصر لآخر إحصائية رسمية 15 مليونا و900 ألف بنسبة 23 % وكانت هذه النسبة 29 % عام 2011.

كما طالب بتوحيد مصادر التمويل وتوحيد مظلة واحدة لمحو الأمية، داعيا إلى تحديث قانون الهيئة، مضيفا: "من 30 سنة لم يتغير هذا القانون".

وعقب النائب سامي هاشم رئيس اللجنة، قائلا:" الهيئة ليست هي الوحيدة التي تعمل على محو الأمية بل نحن جميعا نعمل على هذا الأمر"، مضيفا: "عليكم إعداد مشروع قانون خاص بالهيئة والتقدم به لمجلس النواب"، مشددا على أن محو الأمية لن يتوقف عند القراءة والكتابة.

فيما عقب النائب محمد الحمامي قائلا:" نحن نحتاج إلى مشروع قومي لمحو الأمية ".