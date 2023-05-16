نيابة الجيزة تحيل عاطل للمحاكمة لاتهامه بترويج المخدرات فى أطفيح

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطل للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بترويج البانجو بين عملائه فى أطفيح بالجيزة.

وكانت قد أمرت النيابة فى وقت سابق بحبس المتهم 4 أيام، وطلبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وضبط رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كمية من مخدر البانجو بحوزة عاطل قبل ترويجها بين عملائه في أطفيح، واعترف المتهم باستخدام دراجة بخارية في توصيل المواد المخدرة لزبائنه، كما ضبط بحوزته مبلغ مالى وهاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ووردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد إتجار عاطل له معلومات مسجلة بالمواد المخدرة وترويجها بين عملائه، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة لضبطه، ورصد الأوكار التى يتردد عليها، تم القبض عليه وبحوزته كمية من مخدر البانجو، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم اعترف أمام رجال المباحث بالاتجار بالمواد المخدرة، والهاتف لتسهيل التواصل مع عملائه، والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة، كما اعترف باستخدام دراجة بخارية في ترويج المواد المخدرة، والتنقل بين زبائنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وباشرت النيابة للتحقيق والتى أمرت بما سبق.