اليوم السابع
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مرتبات تصل لـ8500 جنيه.. وظائف شاغرة بإحدى شركات معالجة المياه ببنى سويف

الثلاثاء، 16 مايو 2023 08:00 ص
مرتبات تصل لـ8500 جنيه.. وظائف شاغرة بإحدى شركات معالجة المياه ببنى سويف محطة مياة - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة بنى سويف، عن توافر فرص عمل شاغرة بإحدى شركات معالجة المياه بمرتبات تصل إلى 8500 جنيه.
 
وأعلنت المديرية عن احتياجها لوظائف بإحدى شركات لمعالجة المياه فرع  بنى سويف ، واحتياجها  لعدد (12) شابا وفتاة من المؤهلات العليا، (10) شباب وفتاة من المؤهلات المتوسطة بمرتبات تبدأ من 3500 جنيه وتصل إلى 8500 جنيه.
 
كما أعلنت مديرية القوى العاملة عن توافر فرص عمل للعمل بشركه  مهندس زراعي حديث التخرج (خبره - بدون خبره - حديث التخرج ) في مجال مكافحة الحشرات والقوارض، العمل بدوام كامل، فتره تدريب لحديث التخرج رواتب مجزية واجازات سنويه، تأمين طبي و إجتماعي، عقد عمل سنوى.

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