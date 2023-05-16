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الثلاثاء، 16 مايو 2023 05:06 م
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محافظ جنوب سيناء يؤكد جاهزية شرم الشيخ لاستضافة المؤتمرات الكبرى

الثلاثاء، 16 مايو 2023 03:56 م
محافظ جنوب سيناء يؤكد جاهزية شرم الشيخ لاستضافة المؤتمرات الكبرى خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعا موسعا للمتابعة، بحضور القيادات التنفيذية ومديرى الإدارات المعنيين وممثلى الشركات العاملة في المشروعات الجارية بالمحافظة، وذلك ظهر اليوم بمكتبه بمدينة شرم الشيخ.
 
وناقش المحافظ خلال اللقاء عدة موضوعات، منها استعداد مدينة شرم الشيخ لاستقبال عدة فعاليات أهمها مؤتمر الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الافريقى بحضور دولى متميز والذى تستضيفة مدينة شرم الشيخ  في الفترة مابين 24 الى 28 من شهر مايو الجارى، وكذا الاستعداد لعدد من الزيارات لكبار المسئولين بالدولة لافتتاح عدة مشروعات أخرى.
 
وأكد المحافظ استكمال رفع كفاءة الطرق والزراعات والتجميل والدهانات والإضاءة بمدينة شرم الشيخ، وكذا متابعة التجهيزات الجارية بمنطقة مضمار الهجن وقرية التراث، استعدادا لانطلاق المهرجان المصرى الإماراتى الثانى للهجن والتراث خلال الفترة المقبلة.
 
 
 

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