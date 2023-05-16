محافظ بنى سويف يجتمع بجهاز التعمير وشركة المقاولون لتنفيذ إنشاء المعرض المحترق

عقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بمكتبه صباح اليوم، اجتماعاً مع مسؤولى جهاز التعمير والإسكان وشركة المقاولون العرب، وذلك لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإعادة إنشاء وتجديد المعرض التجارى (معرض شباب مصر)، والذى كان قد تعرض لحريق "الأحد الماضى " أسفر عن خسائر مادية لمحتويات المعرض دون وقوع وفيات أو إصابات.

ناقش المحافظ مع مسؤولى الجهاز والشركة، الإجراءات اللازمة لسرعة البدء فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بإعادة المعرض إلى وضع أفضل من سابقة، حيث تحركت "صباح اليوم" أجهزة ومعدات لموقع المعرض، وتم عمل الرفع المساحى، تمهيداً لسرعة البدء فى تنفيذ الأعمال، وذلك بالتوازى مع رفع مخلفات الحريق، وإعداد التصميم الهندسى لمكونات المعرض، والتى سيتم فيها إعادة تخطيطه ليستوعب كافة المتضررين وفق تصميم متكامل يتناسب مع نوعية الأنشطة التجارية بالمعرض مع التأكيد على توافر كافة اشتراطات الامن والسلامة المهنية ومنظومة الحماية المدنية

وأكد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لسير العمل، والتنسيق التام بين كافة الجهات ذات الصلة خاصة شركات المرافق، لتوفير كافة التيسيرات اللازمة الخاصة بالتراخيص، والعمل على تذليل أية معوقات أو متطلبات أثناء سير الأعمال، والتى بدأت اليوم برفع مخلفات وآثار الحريق والإشغالات لإخلاء وتجهيز الموقع للبدء فى التنفيذ.

حضر الاجتماع المهندس هشام صفوت مدير فرع شركة المقاولون العرب لشمال الصعيد، المهندسة هبة الباجى _مدير منطقة بنى سويف والفيوم بجهاز التعمير، المهندس حسن مصطفى، المهندس طارق خضر عضوا مجلسى الإدارة بشركة المقاولون العرب لشمال الصعيد، وهانى الجويلى رئيس المدينة.