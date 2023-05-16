محافظ الدقهلية يترأس لجنه القيادات بمديرية الصحة لإختيار مدير لمستشفي بلقاس

ترأس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، لجنة القيادات بمديرية الصحة بالدقهلية لاختيار "مديرا لمستشفي بلقاس العام كأحد الوظائف الاشرافية بمديرية الصحة بالدقهلية، حيث تقدم للاختبار عدد 3 من أطباء مديرية الصحة بالمحافظة

وضمت اللجنة في عضويتها الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد قورة مدير عام المستشفيات والدكتورة هبه الشريف مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي بالمديرية

وأكد مختار أن المقابلات والاختبارات أجريت بكل الشفافية بين المتقدمين حرصا علي تكافؤ الفرص لاختيار أكفأ وافضل العناصر وفقا للأسس والقواعد والشروط التي تتطلبها الوظيفة المشار اليها وذلك تنفيذا للقانون

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية،وتنفيذا لتوجهات الدولة بضخ دماء جديدة ومواكبة إحتياجات المرحلة الحالية وكذلك التدوير الوظيفي للإستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذي.