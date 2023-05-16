قطع مياه الشرب عن قرية طهنا الجبل لأعمال الصيانة في المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، عن قطع المياه عن قرية طهنا الجبل التابعة لمركز المنيا اليوم من الساعة 8 صباحا إلى 4 عصرا، وذلك تنفيذا للخطة السنوية الموضوعة لغسل وتطهير مرافق المحطة.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى بيان لها، أن قطع المياه سوف يستمر لمدة 8 ساعات بداية من الساعة 8 صباحا حتى الرابعة عصرا، وعلى المواطنين والمخابز والمستشفيات توفير احتياجاتهم من مياه الشرب طوال فترة الانقطاع.

كما أعلنت الشركة عن رقم الخط الساخن 125، للتواصل مع الشركة وذلك لاستقبال شكوى وطلبات المواطنين فى فترة الانقطاع، الذى يأتى تنفيذا للخطة السنوية الموضوعة لغسل وتطهير مرافق المحطة، كما اعلنت عن ارقام تليفونات اخرى للتواصل عن طريق خدمة الواتس اب، والتليفون الارضى.