وكتبت الصحيفة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "السيسي يشيد بالتعاون مع النرويج في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر" أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس، للرئيس التنفيذي لشركة «سكاتك إيه إس إيه» النرويجية تيرييه بيلسكوج، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، القول:"إن اللقاء شهد متابعة الاستثمارات المتنامية لشركة «سكاتك» في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين والوقود الأخضر بمصر، ومن بينها مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة، والذى بدأ الإنتاج فيه بالفعل للمرحلة الأولى".

وأشارت إلى أن اللقاء تطرق إلى مشروع الربط الكهربائى بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة بقدرة حوالي 3 جيجاوات، والذي تم التوقيع على مذكرة تفاهم لبدء الدراسات الخاصة به.