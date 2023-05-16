سكرتير عام الأقصر يعقد لقاء اليوم المفتوح للاستماع لشكاوى المواطنين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، فعاليات لقاء "اليوم المفتوح" مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم والاستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم فى ظل ما تسمح به اللوائح والقانون، وذلك بحضور محمود فاروق مدير ادارة خدمة المواطنين، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ومن جانبه، وجه محافظ الأقصر، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى .

وأضاف محافظ الأقصر، أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكداً على إنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.

فيما شهدت مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، عقد فعاليات اليوم المفتوح الأسبوعي للاستماع لشكاوى المواطنين، بحضور العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أرمنت، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة عقد تلك الفعاليات بصورة أسبوعية فى مختلف مدن المحافظة لخدمة الأهالى، وأكد العميد عادل شرشر رئيس المدينة، على أنه تم عقد اللقاء الأسبوعى للمواطنين، للاستماع إلى شكواهم والاستجابة السريعة لمطالبهم، وإعطاء كل ذى حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمطالبهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقوانين، مشدداً على أن خدمة المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة حلها حيث تأتى ضمن أهم أولوياته.



حضور لقاء اليوم المفتوح للإستماع لشكاوى المواطنين بالأقصر



سكرتير عام الأقصر يعقد لقاء اليوم المفتوح



لقاء اليوم المفتوح للإستماع لشكاوى المواطنين وحل مشكلاتهم







