سعر السبائك الذهب اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 في مصر

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب والسبائك الذهب اليوم الثلاثاء بعد تراجع كبير في الأسعار حيث سجلت أسعار المعدن النفيس مستويات منخفضة وذلك مع تراجع الطلب على الذهب في تداولات اليوم وسجل جرام الذهب عيار 24 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2611 جنيها وسط تغيرات لحظية في الأسعار



أسعار السبائك الذهب اليوم: سجلت أسعار السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6527 جنيها للجرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 13055 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 26110 جنيها، وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 52220 جنيها وبلغ سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 81202 جنيها، وهذه الأسعار لا تشمل المصنعية والضريبة كما تعتبر الأسعار المسجلة في السوق الآن هي الادني منذ شهر

تستمر أسعار الذهب في الانخفاض التدريجي في ظل تراجع الطلب المحلي خلال هذه الفترة بالإضافة إلى عدد من التحركات من قبل الحكومة والجهات المعنية لتحقيق الاستقرار في الأسواق بشكل عام وهو ما انعكس على أداء الذهب.

وعند مقارنة سعر اليوم بأعلى سعر تم تسجيله للذهب عند 2800 جنيه للجرام، نجد أن السعر انخفض بنسبة 18.4% تقريباً وفقد 515 جنيه من قيمته في فترة زمنية قليلة نسيباً، وهو ما يدفع البعض ليشير أن الارتفاعات القياسية التي شاهدنها في أسعار الذهب سابقاً كان مبالغ فيها ولا تعبر عن السعر الواقعي.

السبب الرئيسي وراء الارتفاعات الحادة في أسعار الذهب كان الطلب المحلي الحاد على المعدن النفيس كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم وضد التوقعات بخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار من جديد، في الوقت الذي كانت تعاني فيه الأسواق من تراجع في المعروض من السبائك والعملات الذهبية مما تسبب في حالة من التسعير المبالغ فيها للذهب.

وبعد أن استوعبت أسواق الذهب هذا الطلب الحاد عادت الأسعار إلى التراجع التدريجي كما نشهد حالياً، بمساعدة دعم من عدة مبادرات كان أهمها السماح بواردات الذهب بدون جمارك أو رسوم إلى جانب خفض قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية لتقليل الطلب على السبائك والعملات الذهبية، ودعم أسواق المشغولات التي عانت من الركود خلال الفترة الأخيرة، بحسب تحليل جولد بيليون.

وأشار التحليل إلي أن الإعلان عن صندوق الاستثمار الأول في الذهب في مصر، والذي سيساعد بشكل كبير على تحقيق الاستقرار في أسواق الذهب كونه يفتح الباب أمام جذب استثمارات في الذهب بعيد عن أسواق الذهب الفعلي مما يقلل من الطلب ويعيد التسعير في أسواق الذهب الفعلية إلى التماشي مع التسعير العالمي للذهب.