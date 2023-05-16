سرقة الكهرباء سبب فى خسائر مالية وكمان تؤدى لتدمير الشبكة.. اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

خسائر سرقات التيار الكهربائي لا تقف فقط عند تكبد الدولة خسائر مالية ضخمة تصل لـ2 مليار جنيه ولكنها ستكون سبب رئيسي في تدمير الشبكة القومية للكهرباء وعدم استقرار التغذية الكهربائية للمواطنين والذى يتسبب فى انقطاعات مستمرة خلال أشهر الصيف وتعرض حياة المواطنين للخطر بسبب حوادث الماس الكهربائي، وفيما يلي الأضرار التي تقع على المواطن بسبب سرقات التيار:

1- زيادة الفقد الفني في التيار الكهربائي.

2- انقطاع مستمر للتيار الكهربائي.

3- تذبذب في الجهد الكهربائي و الذى قد يؤدى إلى حدوث ماس كهربائي وتلف الأجهزة الكهربائية.

4- التأثير علي دراسات أسعار بيع الكهرباء.



وفيما يلي العقوبات و الغرامات التى حددها قانون الكهرباء :

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي

- مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق بالإضافة إلى سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهر كحد أقصى

- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين

- فى جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.