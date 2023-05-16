رئيس البرلمان الليبى يودع سفير إيطاليا مع نهاية مهمته فى ليبيا

كتب أحمد جمعة

التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، مساء الاثنين، سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو مرفوقا بقنصليْ بلاده في مدينتي طرابلس وبنغاري.

وأوضح البرلمان الليبي في بيان له أن اللقاء الذي عقد بمكتب رئيس المجلس في مدينة القبة، يأتي قبل مغادرة السفير الإيطالي الذي تنتهي مهمته رسميا في ليبيا.

في سياق آخر، جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي التأكيد على أهمية دور لجنة 6+6 ومسؤولياتها في إصدار القوانين اللازمة لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا.

جاء خلال لقاء باتيلي مؤخرا بمقر البعثة الأممية في العاصمة الليبية طرابلس وفدا من لجنة 6+6 المعنية بوضع القوانين الانتخابية.

وأضافت أن المبعوث الأممي تبادل الآراء مع أعضاء اللجنة 6+6 الحاضرين حول القضايا المتعلقة بإنجاز الإطار التشريعي للانتخابات فى ليبيا.